سلمان_للاغاثة يوزع 1000سلة غذائية لمتضرري السيول في #الحديدة

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الخليج - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1.000 سلة غذائية، تزن 74 طنًا، للمتضررين من كارثة السيول في مخيم الجشة، ومخيم بني جابر، وتجمعات المزارع، وحارة الدناكل، وحارة الجحير، بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، استفاد منها 1.200 أسرة بواقع 7.200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لكارثة السيول في محافظة الحديدة.
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