توضيح رسمي مصري بشأن محطة الضبعة النووية بعد انفجار روسيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مفاعل نووي روسي

أصدرت هيئة المحطات النووية في مصر، الثلاثاء، بيانا للرد على ما أثير بعد الحادث الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية في الضبعة بمصر والذي تنفذه شركات روسية.

وعبّر مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من احتمالية حدوث مشاكل نووية في محطة الضبعة بعد الانفجار ذي الطبيعة النووية الذي وقع في منشأة عسكرية في مدينة سفرودفنسك الروسية.

وأكدت الهيئة أنه "لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي في روسيا، وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي إحدى التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها."

وتحدث البيان عن عوامل الأمان القوية في محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة شمالي غرب مصر، قائلا إنها "من الجيل الثالث المطور، ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 متر في الثانية، وتتحمل حتى 3.0 عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتى 14 مترا."

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وأضاف أن تلك المحطة قادرة على الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري، ومزودة أيضا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدي احتمالية حدوثه واحد علة عشرة مليون مفاعل في السنة.

واختتم هيئة المحطات النووية في مصر بيانها بالقول: "كل ما أثير من ربط هو في غير محله علة الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات."