واتس آب تطرح تسمية "رسالة معاد توجيهها بشكل متكرر"

بدأت منصة واتس آب بطرح تسمية "رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر" على تطبيق أندرويد وآي أو إس، لمعرفة المستخدمين إذا كانت الرسالة التي تلقوها أُعيد توجيهها أكثر من خمس مرات، وأيضاً بهدف الحد من انتشار الأخبار المزيفة.

وتقول الشركة في الأسئلة الشائعة: للحفاظ على الخصوصية والألفة داخل واتس آب، فإننا نحد من كيفية إعادة توجيه الرسالة، إذ يمكنك عند إعادة توجيه رسالة اختيار مشاركتها مع ما يصل إلى خمس محادثات في وقت واحد.

وأضافت أنه عند إعادة توجيه رسالة من مستخدم إلى مستخدم آخر أكثر من خمس مرات، فإن التطبيق يعمد إلى الإشارة إلى تلك الرسالة من خلال رمز سهم مزدوج، لكن دون تحديد عدد مرات إعادة توجيه الرسالة، على غرار جميع الرسائل الأخرى المرسلة على واتس آب.