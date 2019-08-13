حاكم دبي يتفقد موقع أكسبو 2020

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دبي: زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موقع اكسبو 2020 الذي ستستضيفه دبي وينطلق العام المقبل، ليتفقد سير مشاريع البنى التحتية، بحسب بيان.
وكتب الشيخ محمد في تغريدة على حسابه على تويتر "450 يوما تفصلنا عن إكسبو" مؤكدا "نحن جاهزون. ووعدنا أن يكون أفضل دورة في تاريخ المعرض".
وتعول دبي على اكسبو الذي تستضيفه بين تشرين الأول/اكتوبر 2020 ونيسان/ابريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي.
وأكّدت أكثر من 190 دولة مشاركتها في المعرض العالمي.
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