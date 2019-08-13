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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 16 شخص إثر حادث تصادم مُروع على «طريق الموت» بعسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:
توفي 7 أشخاص فيما أصيب 9 آخرون بإصابات متفاوتة صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضهم لحادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق “بحر أبو سكينة” الحريضة غرب عسير، ووقع حادث التصادم بين سيارة “لاندركروزر ” وعربة كبيرة مخصصة كصهريج لنقل المياه.
واشتكى عابروا الطريق من ضيقه في بعض المواقع فضلا عن تحويل مسار الشاحنات إليه مع عدم التقيد بالسرعة المحددة، ما تسبب في وقوع عدد كبير من الحوادث والوفيات، ليُطلق عليه عابروه “طريق الموت”.
وعقب وقوع الحادث تم نقل مسار السيارات إلى خارج الطريق للتعامل مع الوضع، لتباشر 9 فرق إسعافيه الموقع وتتعامل مع الحالات.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أنها تلقت بلاغا عن وقوع الحادث تمام الساعة السادسة وأربع وأربعين دقيقة صباح اليوم، لتتوجه الفرق الإسعافية فورا إلى مكان الحادث، ليتضح وجود 16 إصابة بينها 7 وفيات و9 إصابات متفرقة من بينها حالتين خطيرتين وبقية الحالات متوسطة إلى بسيطة.
وتم نقل 7 إصابات بواسطة فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى القحمة ومستشفى محايل العام ومستشفى البرك، وحالة بسيطة تم علاجها بالموقع .
وشاركت فرق إسعافية أخرى بجانب الهلال الأحمر في إسعاف المصابين.
وظل طريق “بحر أبو سكينة” يحصد العديد من الأرواح بسبب ضيقه في بعض المواقع ومرور الشاحنات الكبيرة على نفس الطريق مع السيارات الصغيرة والخاصة، ليشدد مرتادوا الطريق على ضرورة أن يكون الطريق مسارين ” مزدوج المسارات” كونه يعد الطريق الأهم بالمنطقة.
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