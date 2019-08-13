ونقل موقع "الحشد الشعبي " أن استخبارات قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي زودت طيران الجيش بمعلومات عن تحركات "داعش" في منطقة حاوي، شرق سامراء، ما استدعى توجيه ضربة لمركبة نوع "بيك آب" كانت تقلهم، إذ أسفرت الضربة عن مقتل ثمانية عناصر منهم.
وأشار الموقع إلى أن، الرصد تم من خلال طائرة سيرها الحشد الشعبي لاستطلاع المنطقة.
وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/ تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران العراقي يقصف مجموعة إرهابيين ويدمر سبل تنقلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.