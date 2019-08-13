دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل تتيح الدخول إلى خدماتها على أندرويد باستخدام بصمة الأصبع

ميزة جديدة ترغب جوجل بتوفيرها لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد تسمح لهم بسهولة الوصول للخدمات دون كتابة كلمات المرور.

طرحت شركة جوجل ميزة خاصة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد تتيح لهم الدخول إلى عدد من خدمات الشركة بكل سهولة عن طريق بصمة الأصبع ودون الحاجة لتكرار كتابة كلمات المرور مع كل مرة يرغب فيها المستخدم الوصول إلى خدمة مختلفة، وذلك من خلال خاصة بصمة الأصبع أو كتابة رمز الحماية PIN بمجرد ظهور شاشة تسجيل الدخول عند استخدام متصفح كروم.

كانت الشركة تصرح مرارًا بأنها ترغب بجعل كلمات المرور من الماضي، ويبدو أنها بدأت خطواتها الفعلية للقيام بذلك مع التحديث.

ويمكن للمستخدمين التعرف وتفعيل الميزة من خلال صفحة إدارة كلمات المرور passwords.google.com والتي تحوي جميع كلمات المرور المحفوظة سابقًا.

فيما سيقوم متصفح كروم بإشعار الجميع بالميزة بمجرد وصولها، لكي يتمكن أي مستخدم من تفعيلها بدلًا من كتابة كلمات المرور.

يُشار أن هذه الميزة متاحة في الوقت الحالي لبعض مستخدمي أندرويد من أجل اختبارها، لكنها ستكون متوفرة لجميع المستخدمين قريبًا.

Advertisements

وفي تعليقها على طرح هذه الميزة للمستخدمين، قالت جوجل لموقع The Verge أن الميزة ستصل جميع مستخدمي نظام تشغيل أندرويد 7.0 وما فوق خلال الأيام القليلة القادمة.

وبطبيعة الحال، يمكن الاختيار بين وضع بصمة الأصبع ورمز PIN وحتى كلمة المرور الجهاز ككلمة دخول على الجهاز نفسه فقط.

لكن بما أن كلمات المرور محفوظة على الجهاز وهو الحال مع بيانات البصمة، فلما لا يتم استخدام تلك الميزة للوصول السريع للخدمات ودون الحاجة لتكرار كتابة كلمات المرور مع كل مرة يريد المستخدم الوصول إلى أي خدمة على هاتفه.

المصدر:

Google + The Verge

التدوينة جوجل تتيح الدخول إلى خدماتها على أندرويد باستخدام بصمة الأصبع ظهرت أولاً على عالم التقنية.