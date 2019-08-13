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حزبا التجمع الوطنى وجبهة التحرير الجزائريان ينفيان نيتهما شل البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  نفى حزبا "التجمع الوطني الديمقراطي - الأرندي"، و"جبهة التحرير الوطني الجزائري-الأفلان" اعتزامهما أو الدعوة إلى شل البرلمان إذا ما تم استبعادهما من الحوار الوطني.

 

وقال عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، "إنه بصفته أمينا عاما بالنيابة للأرندي، فإنّه ينفي نفيا قاطعا أن يكون الحزب فكر في اعتماد أسلوب كهذا، وجدد دعمه لجهود هيئة الحوار والسعي لتنفيذ ما تخرج به من توصيات".

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فيما قال حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية، في بيان اليوم أيضا، "إن هذه الأخبار مزيفة، معربا عن إدانته للجهات التي قامت باصدارها، ونؤكد عدم صدور هذه الأخبار عن حزبنا ونتهم هذه الجهات الممتهنة للأكاذيب أنها تريد بهذه التصرفات خلق البلبلة والفوضى، وتهدف إلى إفشال كل مبادرة من شأنها أن تساهم في حل الأزمة في البلاد".

 

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