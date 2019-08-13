"مو" صلاح يُغرد بالتركية قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي في إسطنبول

أنقرة/ الخليج 365
وجه المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول التحية باللغة التركية لعُشاق كرة القدم في تركيا، قبيل مباراة السوبر الأوروبي النسخة (44) في افتتاح المباريات الأوروبية لموسم 2019 /2020.
وتستضيف مدينة إسطنبول، مساء الأربعاء، المباراة التي تجمع بين الإنجليزيين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي (يوربا ليغ).
وكتب صلاح في تغريده على توتير باللغة التركية "Merhaba Türkiye" (مرحبا تركيا)، بعد وصول فريقه إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة.
وتفاعلت الجماهير التركية بتغريدة صلاح بشكل كبير، حيث نالت التغريدة عشرات الآلاف من الإعجابات خلال وقت قصير.
وتتجه الأنظار صوب ملعب "فودافون أرينا" في إسطنبول، حيث سيلتقي الإنجليزيين ليفربول وتشيلسي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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