العراق.. مقتل 10 من "داعش" في صحراء الأنبار

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب (قوات النخبة العراقية)، الثلاثاء، مقتل 10 إرهابيين وإلقاء القبض على 5 آخرين في صحراء الأنبار غربي البلاد.

وقال في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "الوحدة التكتيكية الأولى، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عمليات انزال في صحراء الأنبار في مناطق الرطبة ووادي حوران".

وأوضح البيان أن ذلك جاء "وفق معلومات استخبارية دقيقة واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي".

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وأضاف أن العملية، "أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين بينهم اثنان يرتدون أحزمة ناسفة وإلقاء القبض على 5 آخرين بالإضافة إلى تدمير عدة مضافات لعصابات داعش بضربات جوية متعددة".

ومؤخرا، زاد نشاط داعش بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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