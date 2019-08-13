الغذاء_العالمي يواصل تقديم المساعدات في #عدن

الخليج - واس

أعلن برنامج الغذاء العالمي، عن إبحار سفينة أمس الأول، من عدن إلى جيبوتي وعلى متنها 38 راكبًا، 17 منهم من موظفي الأمم المتحدة و21 من العاملين في المنظمات الدولية غير الحكومية، وذلك بعد إغلاق مطار عدن وإعاقة تناوب الموظفين الدوليين.

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ارفيه فيرهوسل، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج يقدم من مكتبه في عدن المساعدات لنحو ثلاثة ملايين شخص، إضافة إلى تسعة ملايين شخص في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار إلى أن عمليات شحن المساعدات لم تتأثر بالتوترات في عدن، ولكنها تباطأت في عيد الأضحى وتستأنف كالمعتاد اعتباراً من غد الأربعاء.

وأوضح أن 30% من المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج الي اليمن، تمر عبر ميناء عدن، وتمر البقية عبر ميناء الحديدة.