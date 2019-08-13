ارتفاع #أسعار_النفط 4% مع انحسار التوترات التجارية بين #أمريكا و #الصين

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الخليج - واس
قفزت أسعار النفط حوالي 4% أثناء التعاملات اليوم بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستؤجل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض المنتجات الصينية وهو ما أدى لانحسار المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية التي دفعت السوق إلى هبوط حاد في الأشهر القليلة الماضية.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.21 دولار، أو 3.81 بالمئة، إلى 60.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي 2.03 دولار، أو 3.7 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل.
وكان برنت يجري تداوله منخفضًا أكثر من 20 % منذ أن سجل أعلى مستوى له للعام 2019 في أبريل الماضي.
وفي وقت سابق اليوم هبطت علاوة برنت على الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2018 .
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