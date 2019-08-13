جبل_طارق تنفي مزاعم إيرانية بشأن الناقلة المحتجزة

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفى مصدر مطلع بحكومة جبل طارق، اليوم الثلاثاء، ما ذكرته وكالة أنباء إيرانية بأن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 ستغادر المنطقة البريطانية اليوم.
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن سلطات في جبل طارق، لم تذكرها بالاسم، قولها: إن الناقلة غريس 1 سيُفرج عنها مساء الثلاثاء.
وقال مصدر كبير بحكومة جبل طارق: إن هذا التقرير غير صحيح. وفي وقت سابق أعلنت سلطات جبل طارق أنها تسعى لعدم تصعيد الموقف.
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