جبل_طارق تنفي مزاعم إيرانية بشأن الناقلة المحتجزة

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى مصدر مطلع بحكومة جبل طارق، اليوم الثلاثاء، ما ذكرته وكالة أنباء إيرانية بأن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 ستغادر المنطقة البريطانية اليوم.

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وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن سلطات في جبل طارق، لم تذكرها بالاسم، قولها: إن الناقلة غريس 1 سيُفرج عنها مساء الثلاثاء.

وقال مصدر كبير بحكومة جبل طارق: إن هذا التقرير غير صحيح. وفي وقت سابق أعلنت سلطات جبل طارق أنها تسعى لعدم تصعيد الموقف.