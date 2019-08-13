خادم_الحرمين يتلقى تهاني #ملك_البحرين وولي عهده بمناسبة نجاح #الحج

الخليج - واس

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ.

ودعا في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج.

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وأعرب، في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص التهاني وأصدق التحايا بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام، بفضل من الله تعالى وتوفيقه ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين وتسخير الإمكانيات الهائلة في مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن بتيسير وتسهيل أدائهم لشعائر الحج المباركة، وتهيئة كل ما يحتاجونه لأداء مناسك هذا الركن من أركان الإسلام.

ودعا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من النماء والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب سمو ولي عهد البحرين عن تهانيه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.