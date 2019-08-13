السعودية تكشف الأرقام النهائية لموسم الحج لهذا العام

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أحمد العياد من الرياض: أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير مكة ورئيس اللجنة المركزية للحج، الثلاثاء، انخفاض نسبة الحجاج المخالفين هذا العام بنحو 29% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر الأمير خالد في مؤتمر صحفي إن نصف مليون حاج تلقوا الخدمات الطبية هذا العام.

وأضاف أنه تم إجراء 363 عملية قلب مفتوح وقسطرة للحجاج، الذين وصل عددهم هذا الموسم أكثر من 2.4 مليون.

وكشف الأمير أن هناك مشاريع تطويرية عدة تعمل المملكة على تحقيقها في المستقبل القريب، موضحاً أن "القيادة دائماً ما تصب اهتمامها لراحة ضيوف الرحمن".

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وذكر رئيس لجنة الحج المركزية أنه تم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه، مثمناً جهود المشاركين في الحج ومن ساهموا في نجاحه.

وأضاف: نتطلع أن تصل مبادرة طريق مكة لكافة دول العالم الإسلامي، موضحاً أن تحديد أعداد الحجاج في كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية.

وأضاف الأمير خالد الفيصل: "الحج للعبادة فقط، ولا يناقش بالحج أي أمر آخر، وليس هناك حق للمملكة أن تناقش أي حاج مسلم يأتي إلى هذه الأرض للعبادة وليؤدي هذا الركن من أركان الإسلام، أن تناقش معه أحواله الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلاده، فهذا خاص بكل بلاد وكل دولة وكل شعب ونحن لا نتدخل في شؤون الآخرين، ومسؤوليتنا نحن في هذه البلاد وعلى هذه الأراضي المقدسة وبهذا الوقت المقدس والمكان المقدس مهمتنا الأساسية هي أن نضمن للحاج الراحة والطمأنينة والسكينة ليؤدي العبادة التي أمره الله سبحانه بها لتأديتها في هذه الأماكن وفي هذه الأيام، أما ما يحدث في بلاد المسلمين فهذا متروك لهم ولا نتدخل فيه، المملكة العربية السعودية لا تتدخل في شؤون البلاد الإسلامية عن طريق هذا التجمع الإسلامي على هذه الأراضي المقدسة، وهذه الأراضي المقدسة مهيئة فقط للعبادة".

وأكد الأمير خالد الفيصل أن هناك أسعاراً محددة لكل فئات الحج، وسئل الأمير حول الشائعات عن خلافات سعودية إماراتية فكان اجابته مختصرة بقوله: "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".