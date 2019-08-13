دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب تكشف عن تظارتها 3 spectacles بكامرتي HD ومؤثرات 3D

سناب كشفت عن الجيل الثالث من نظارات spectacles بحيث ستكون حاضرة في السوق نوفمبر القادم بسعر 380$

كشفت شركة سناب عن نسختها الثالثة والأحدث من نظاراتها الشمسية 3 spectacles، حيث تحمل زوج من الكاميرات ومزودة بتقنيات ثلاثية الأبعاد 3D ليتم استخدامها عبر تطبيق سنابشات لإسقاط المؤثرات وتبادل السنابات بأكثر تفاعلية.

زوج الكاميرات المثبت على على الزوايا يسمح بالحصول على صور أكثر عمقاً عبر فلاتر 3D والتي بدورها تتيح اسقاط مؤثرات ومجسمات افتراضية على الفيديوهات المتلقطة عبر استخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

حيث أن كلتا الكامريتين تعملان بدقة HD ويمكنهما تسجيل فيديوهات 60 إطار في الثانية، كما أن الصوت يتم التقاطه عبر 4 مايكروفونات تحسن جودة الصوت وإخراجه بكفاءة عالية حسب ما صرحت الشركة.

بالإضافة لكون نظارة spectacles 3 تملك زر على كلا الجانبين لالتقاط الصور أو الفيديو عند حاجة المستخدم ورغبته في استخدامها بعيداً عن التطبيق.

وبالحديث عن النظارة نفسها فهي قد صممت لتكن ذات وزن خفيف بالرغم من تصنعيها من مادة الستانلس ستيل، لتكون بذلك مناسبة للارتداء على مدار اليوم، كما أنها تتوفر بلونين مختلفين وهما الأسود الغامق والبرونزي.

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فيما ستأتي النظارة مع غطاء للحماية والشحن عبر وصلة USB من نوع C، مع ميزة تسمح بتسطيح الغطاء بشكل مستوي عندما ارتداء النظارة، ليسهل بذلك حمله عند التنقل.

السعر والتوفر في السوق

ستتوفر spectacles في خريف العام الجاري مع دخول شهر نوفمبر بسعر 380 دولار، أي بزيادة تتراوج من 150-200 دولار عن سابقاتها، بالرغم من كونها لا تملك موزدة بتقنية الحماية من الماء كما سابقاتها، لكنها تحمل العديد من التقنيات المضافة.

والتي تظهر جليةً عبر تفنية 3D ومؤثراتها التي تسمح بالاستمتاع بتجربة مغايرة عبر النظارة واسقاط المجسمات واستعراض الصورة والفيديوهات المتقطة؛ بالإضافة لاستغلال الشركة الجانب البرمجي بشكل أكبر عبر التطبيق في أي تحديثات مقبلة، لتكن متكاملة مع النظارة.

المصدر

spectacles

التدوينة سناب تكشف عن نظارتها الأحدث 3 spectacles بكاميرتي HD ومؤثرات 3D ظهرت أولاً على عالم التقنية.