السعودية تعلن نزع 965 لغما في اليمن خلال أسبوع

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© AP Photo / Susan Walsh
وذكر أن "إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80951 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن".
وأشار إلى "سقوط عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، جراء الألغام التي حاول الحوثيون إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة".
كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن في منتصف تموز/ يوليو المنصرم، تمديد عقد تنفيذ مشروعه لنزع الألغام في اليمن "مسام"، لمدة عام، بتكلفة 30 مليوناً و495 ألف دولار.
وأطلق المركز، مشروع "مسام" في 25 حزيران/ يونيو العام الماضي، بتكلفة 40 مليون دولار، لنزع الألغام التي زرعت خلال معارك عنيفة تدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.
وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
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