قال المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني التابعة للقيادة المشتركة للقوات العراقية، يحيى رسول، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات إنزال جوي في مناطق الرطبة ووادي حوارن في محافظة الأنبار".
وأضاف رسول "تمت العملية بالتنسيق مع الشركاء في التحالف الدولي، ونجحت في قتل 10 إرهابيين، وإلقاء القبض على 5 آخرين، وتدمير عدد من المضافات".
وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
وأطلقت القوات العراقية الاثنين الماضي المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" العسكرية لتطهير بعد المناطق في ديالى ونينوى من فلول تنظيم "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدد من عناصر "داعش" واعتقال آخرين بعملية إنزال لقوات عراقية غربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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