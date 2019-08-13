شكرا لقرائتكم خبر عن "الانتخابات التونسية" تعقد غدا مؤتمرا لإعلان المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد الهيئة العليا للانتخابات في تونس غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية، موضحة أنه تم رفض 66 طلبا للترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 97 طلبا.

وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي - في تصريحات إذاعية اليوم - إن المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم 31 من أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر القادم.

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وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء الجمعة الماضي، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث سجلت منذ فتح باب الترشح في 2 أغسطس وحتى يوم 9 من الشهر ذاته، 97 مترشحا.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في 17 نوفمبر المقبل، لكن بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.