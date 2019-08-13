شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى الأوضاع فى لبنان والمنطقة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريرى، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ونائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، بحسب سكاى نيوز .

يأتى هذ اللقاء فى إطار زيارة الحريرى التى بدأها إلى واشنطن اليوم وصل ، اليوم، وتستغرق عدة أيام ، يلتقي خلالها أبرز المسؤولين الأميريكيين.

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ويستعرض الحريرى فى محادثاته مع الجانب الأمريكى الأوضاع فى لبنان والمنطقة والعلاقات بين بيروت وواشنطن.

من المتوقع أن يحتل ملف حزب الله ونشاطه المالى والعقوبات الأمريكية جانبا كبيرا من المحادثات، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة لعدد من العقوبات على قيادات فى الحزب فى الآونة الأخيرة، استهدفت رجال أعمال ونوابا ومسؤولين، وفى ظل إجراءات الولايات المتحدة ضد إيران وأذرعها في المنطقة.

ومن بين الملفات التي سيبحثها الحريرى، دعم واشنطن للأجهزة الأمنية اللبنانية، ومساهمتها فى مؤتمر "سيدر" الاقتصادي والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وقضيتي اللاجئين السوريين والوساطة الأميركية بين لبنان واسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية.