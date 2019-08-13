التحالف: سقوط مسيرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون على عمران اليمنية

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء، سقوط طائرة مسيّرة "مفخخة" أطلقتها جماعة "الحوثي" على محافظة عمران اليمنية، شمالي العاصمة صنعاء.

وأفادت فضائية "الإخبارية" السعودية، إن جماعة "الحوثي" أطلقت طائرة بدون طيار مفخخة من صنعاء، سقطت بمحافظة عمران على المناطق المدنية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية، إن "ميليشيا الحوثي تكرر أكاذيبها بإعلانها استهداف مطار أبها السعودي"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار "أبها" الدولي، جنوبي السعودية بعدة طائرات مسيرة.

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وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية على مطار أبها الدولي".

وأضافت القناة أنه تم تنفيذ الهجمات بطائرات مسيرة نوع قاصف 2K، دون مزيد من التفاصيل.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.