قرر العاهل المغربي محمد السادس، إلغاء الحفل الرسمي بعيد ميلاده، المقرر إقامته يوم 21 أغسطس من كل سنة، بدون تفاصيل أخرى عن الأسباب.
وقالت وزارة القصور الملكية بالمغرب، في بيان الثلاثاء، إن "العاهل المغربي محمد السادس، أصدر أمره بأنه سوف لن يقام، ابتداء من هذه السنة، الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاه والذي جرت العادة إقامته يوم 21 أغسطس من كل سنة".
يشار إلى أن هذا العيد الوطني بالمغرب يسمى "عيد الشباب"، وهو يوم عطلة رسمية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل المغربي يلغي الحفل الرسمي بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.