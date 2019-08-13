العاهل المغربي يلغي الحفل الرسمي بعيد ميلاده

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

قرر العاهل المغربي محمد السادس، إلغاء الحفل الرسمي بعيد ميلاده، المقرر إقامته يوم 21 أغسطس من كل سنة، بدون تفاصيل أخرى عن الأسباب.

وقالت وزارة القصور الملكية بالمغرب، في بيان الثلاثاء، إن "العاهل المغربي محمد السادس، أصدر أمره بأنه سوف لن يقام، ابتداء من هذه السنة، الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاه والذي جرت العادة إقامته يوم 21 أغسطس من كل سنة".

يشار إلى أن هذا العيد الوطني بالمغرب يسمى "عيد الشباب"، وهو يوم عطلة رسمية.

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