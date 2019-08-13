"أطباء بلا حدود" تدعو لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية مدنيي اليمن

محمد السامعي /الخليج 365
دعت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، الثلاثاء، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين في اليمن، فيما أدانت الهجمات التي تستهدفهم.
وقالت في تغريدات نشرتها عبر حساب مكتبها باليمن على تويتر، إن مستشفى عبس الريفي بمحافظة حجة (شمال غرب) الذي تدعمه المنظمة، استقبل 17 جريحاً مدنياً، نتيجة غارة جوية أصابت منزلهم، الأحد الماضي.
وأضافت أن بين الجرحى 6 نساء و5 أطفال، مشيرةً أن أكثر من 10 مدنيين أيضًا توفوا نتيجة للغارة ذاتها.
وأدانت المنظمة بشدة هذه الهجمات على السكان المدنيين، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين والمرافق الطبية في سياق النزاع المستمر.
والأحد، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن 8 قتلى أغلبهم أطفال ونساء و11 جريحا، سقطوا جراء استهداف التحالف لمنزل في منطقة صوملة بمديرية مستبأ في محافظة حجة.
وأضافت أن الطيران شن ثلاث غارات على المنزل الذي تسكن فيه أسرة نازحة جراء الحرب، فيما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات في محافظة حجة إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر في احتمالية وجود حادث عرضي.
وتخضع معظم محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، لسيطرة الحوثيين، منذ نهاية العام 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق فيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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