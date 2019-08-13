قيادات "حماس" تزور عائلات بغزة لشكرها على احتضان المقاومة

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، الثلاثاء، إن مسيرات "العودة وكسر الحصار، شكلت نموذجا وصورة حية لتمسك الفلسطينيين بحق العودة والعيش بكرامة".

جاءت كلمة السنوار، خلال حملة زيارات نفذتها قيادات "حماس"، بعنوان "تواصل" تزور خلالها قرابة 600 عائلة في قطاع غزة، وفق بيان نشر عبر الموقع الرسمي للحركة.

ويشارك في الحملة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحركة في مناطق القطاع.

وقال السنوار: إن العائلات الفلسطينية هي الذخر الإستراتيجي لمشروع التحرير والعودة، وهي الحاضنة الطبيعية للمقاومة التي أثبتت أنها على قدر المسؤولية.

وأضاف: لولا العائلات الكريمة لما تمكنت المقاومة من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

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ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

وأوضحت الحركة في بيانها :" تأتي الزيارات تأكيدًا من قيادة الحركة على أهمية دور العائلات في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولتقديم الشكر على احتضان المقاومة بكل أشكالها".

ولفتت إلى أن الزيارات "تأتي على مرحلتين؛ الأولى في أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تستمر في مرحلتها الثانية حتى يناير من العام القادم".

يذكر أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران/ يونيو 2007، بعد مواجهات مسلحة مع قوات السلطة الفلسطينية، عقب وقت قصير من فوز الحركة في الانتخابات التشريعية.

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