مئات الجزائريين يخرجون في مسيرات بالعاصمة

وتجمع عشرات الطلاب، كما العادة في كل يوم ثلاثاء، في ساحة الشهداء قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه البريد المركزي.

كما ستقوم منظمات المجتمع المدني ومنظمات وجمعيات وطنية ومحلية بالاجتماع السبت المقبل، لبحث التوافق بشأن الخروج من الأزمة الراهنة.

وعلى غرار العاصمة خرج العشرات من الطلبة والأساتذة الجامعيين في مسيرة جابت شوارع مدينة بجاية.

وينتظر الجميع مآل الحراك الشعبي، الذي قلّ زخمه في شهر أوت دون أن تنطفئ شعلته لحد الآن، حيث يواصل الآلاف وعشرات الآلاف من الجزائريين في العاصمة مظاهراتهم، من أجل تطبيق "المادتين سبعة وثمانية من الدستور" والتي ترمز إلى السيادة الشعبية الكاملة في صناعة القرار.