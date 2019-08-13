شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: إكسبو دبى سيكون الأفضل فى تاريخ المعرض الممتد 168 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سير العمل فى مشاريع البنية التحتية ل" اكسبو 2020 دبي" الذي ينطلق اكتوبر من العام المقبل بمشاركة نحو 95 دولة تمثل قارات العالم.

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و زار راشد قبل ظهر اليوم يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبي مكتب اكسبو2020 فى منطقة دبي جنوب حيث استقبلته ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب اكسبو2020 وعدد من كبار الوظفين.

واستمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور من ريم بنت إبراهيم الهاشمي الى إيجاز حول ما تم انجازه من مشاريع البنية التحتية الخاصة باكسبو 2020 والبرامج والخطط التوعوية والترويجية التي وضعها المكتب للتعريف بالمعرض العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل حيث سيكون الحدث العالمي الأبرز نظرا لعدد الدول المشاركة وعدد الزوار المتوقع ان يؤموه والذي يتوقع ان يفوقوا 25 مليون زائر من داخل وخارج الدولة.