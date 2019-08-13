شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله الطبية تعالج ١٧ حاجاً من جلطات دماغية حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ ، من إنقاذ حياة ١٧ حاجاً بعد إرادة الله عز وجل أصيبوا بجلطات دماغية حادة تم علاج ٩ حالات منهم بالأدوية المذيبة للجلطات بينما تم إجراء قسطرة دماغية لـ ٨ حجاج .

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واستقبلت خدمة الخط الساخن لجلطات الدماغ ، ١٧ حالة من ضيوف الرحمن أصيبوا بجلطات دماغية حادة خلال أدائهم لمناسك الحج حيث تم نقلهم على الفور للمدينة الطبية والتعامل مع حالاتهم في وقت قياسي وبعمل تكاملي مميز إبتداء من نقل الحجاج ومن ثم تقييم حالتهم طبياً وإجراء الأشعة المقطعية والبدء في العلاج المذيب للجلطات حيث يعد علاج الجلطات الدماغية بالأدوية المسيلة والقسطرة .