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الاحتلال الإسرائيلى يصيب شابا فلسطينيا وزوجته بالرصاص فى طولكرم ويعتقله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أصيب اليوم، الثلاثاء شاب فسطينى وزوجته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، بالقرب من جدار الفصل العنصرى المقام غرب قرية زيتا شمال طولكرم شمال الضفة الغربية.

 

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وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال المتواجدين فى محيط البوابة التى تغلق الجدار، أطلقوا النار صوب الشاب يحيى ناصر أبو خاطر (25 عاما) وزوجته أثناء مرورهما بالقرب منها، ما أدى إلى إصابتهما.

 

وأوضحوا، أن الزوجة أصيبت بعيار معدنى مغلف بالمطاط، نقلت إثرها إلى المستشفى الحكومى فى طولكرم لتلقى العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال زوجها.

 

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