شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصيب شابا فلسطينيا وزوجته بالرصاص فى طولكرم ويعتقله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصيب اليوم، الثلاثاء شاب فسطينى وزوجته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، بالقرب من جدار الفصل العنصرى المقام غرب قرية زيتا شمال طولكرم شمال الضفة الغربية.
وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال المتواجدين فى محيط البوابة التى تغلق الجدار، أطلقوا النار صوب الشاب يحيى ناصر أبو خاطر (25 عاما) وزوجته أثناء مرورهما بالقرب منها، ما أدى إلى إصابتهما.
وأوضحوا، أن الزوجة أصيبت بعيار معدنى مغلف بالمطاط، نقلت إثرها إلى المستشفى الحكومى فى طولكرم لتلقى العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يصيب شابا فلسطينيا وزوجته بالرصاص فى طولكرم ويعتقله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.