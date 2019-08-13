شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ " 912 " ألف متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة المياه الوطنية في تقريرها اليومي للأربع والعشرين ساعة الماضية عن مواصلة معدلات إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وبيّن رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت ما يقارب (892010) أمتار مكعبة ، ليصل إجمالي كميات المخزون الاسـتراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى (1.8) مليون متر مكعب تمثّل (84)% من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي إلى (820) ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته (76)% من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.

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