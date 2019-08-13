وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم

وتناقلت وسائل الإعلام المصرية والعربية نبأ وفاة سالم، بعد أن أعلنت نجلته ماجدة نبأ وفاته، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
ورفضت ماجدة سالم الحديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها سواء داخل مصر أو في إسبانيا، قائلة: "ليس لدي القدرة للإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي".
في السياق ذاته، كشف مصدر لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن حسين سالم طلب دفنه بجوار حفيده هناك، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد العزاء في وقت لاحق بالقاهرة .
يذكر أن رجل الأعمال حسين سالم كان في مقدمة رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة المصرية في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها.
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