دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

خلال العامين الماضيين أصبحت معظم التطبيقات الشهيرة على الهواتف الذكية تدعم الوضع الليلي الذي يحول اللون الأبيض فيها إلى أسود أو كحلي غامق ليكون مريحاً استخدامه، وكان الغائب الأبرز هو فيس بوك الذي بدأ بالفعل اختباره على أندرويد حالياً على الأقل.

استطاعت خبيرة الهندسة العكسية Jane Manchun Wong من تسريب صورة رسمية مأخوذة من التطبيق بالوضع الليلي والتي تظهر استخدام فيس بوك للون الأسود وحتى تحويل اللون الأزرق في الأيقونات إلى الأسود.

مازال الموضوع في بداياته – حالياً مطبق فقط على تبويب المجموعات – وستحتاج فيس بوك الكثير من الوقت والبطئ والتدريج لإطلاق هذا التحديث لكافة مستخدميها – كما هي عادتها – ولازالت المعلومات غامضة عن طريقة تطبيق التحديث إن كان تلقائياً حسب وقت اليوم أم يدوياً أم كليهما، أيضاً لا نعلم إن كانت آبل ستمنع فيس بوك من ذلك لقيود خاصة بنظام iOS.

سيحب غالبية مستخدمي فيس بوك الوضع الليلي وربما يعتمدونه بشكل دائم وهذا قد ينعكس إيجاباً على معدل استخدامهم للتطبيق وزيادة الساعات التي يقضونها بداخله في تصفح المحتوى لاسيما لو تم اعتماد درجة لون مناسبة للخلفيات والخطوط.

التدوينة أخيراً .. فيس بوك تختبر الوضع الليلي في تطبيقها الرسمي ظهرت أولاً على عالم التقنية.