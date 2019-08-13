تسعى تويتر لزيادة التفاعل أكثر من أي وقت مضى من خلال توفير ميزة ارسال اشعارات لبعض ردود التغريدات المحددة على أندرويد وiOS.
أعلنت تويتر عن خيار جديد يسمح بالوصول أو معرفة الردود المهمة على التغريدات على المنصة من الأشخاص الذين يقوم المستخدم بمتابعتهم باستمرار. لتوفر بذلك ميزة لعدم تفويت أي محادثة تهم المستخدم.
ويمكن للمستخدمين الدخول إلى تغريدة محددة عند فتح التطبيق، وبعدها تفعيل اشعارات الردود من أيقونة التنبيهات في أعلى الشاشة.
بعدها، ستظهر رسالة منبثقة للمستخدم حول الاختيار بين جميع الردود على التغريدة أو أهم الردود من مختلف المستخدمين.
هذا الأمر مشابه لما يحدث عند تفعيل الاشعارات لكل ما يكتبه شخص معين، لكن مع تخصيص أكبر مع التحديث الجديد.
كانت الشركة قد بدأت مؤخرًا اختبار ميزة تتيح تأجيل الاشعارات وجدولة وصولها إلى موعد مختلف بناء على تحديد المستخدم وبما يتناسب مع أوقات الفراغ أو العمل.
المصدر:
You probably have notifications on for your must-follows. Now you can get notifications when there’s a new reply to a Tweet you’re interested in! We’re testing this on iOS and Android now. pic.twitter.com/MabdFoItxc— Twitter (@Twitter) August 8, 2019
التدوينة تويتر تختبر ميزة ارسال اشعارات لبعض ردود التغريدات المهمة على أندرويد وiOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.