تويتر تختبر ميزة ارسال اشعارات لبعض ردود التغريدات المهمة على أندرويد وiOS

تسعى تويتر لزيادة التفاعل أكثر من أي وقت مضى من خلال توفير ميزة ارسال اشعارات لبعض ردود التغريدات المحددة على أندرويد وiOS.

أعلنت تويتر عن خيار جديد يسمح بالوصول أو معرفة الردود المهمة على التغريدات على المنصة من الأشخاص الذين يقوم المستخدم بمتابعتهم باستمرار. لتوفر بذلك ميزة لعدم تفويت أي محادثة تهم المستخدم.

ويمكن للمستخدمين الدخول إلى تغريدة محددة عند فتح التطبيق، وبعدها تفعيل اشعارات الردود من أيقونة التنبيهات في أعلى الشاشة.

بعدها، ستظهر رسالة منبثقة للمستخدم حول الاختيار بين جميع الردود على التغريدة أو أهم الردود من مختلف المستخدمين.

هذا الأمر مشابه لما يحدث عند تفعيل الاشعارات لكل ما يكتبه شخص معين، لكن مع تخصيص أكبر مع التحديث الجديد.

كانت الشركة قد بدأت مؤخرًا اختبار ميزة تتيح تأجيل الاشعارات وجدولة وصولها إلى موعد مختلف بناء على تحديد المستخدم وبما يتناسب مع أوقات الفراغ أو العمل.

You probably have notifications on for your must-follows. Now you can get notifications when there’s a new reply to a Tweet you’re interested in! We’re testing this on iOS and Android now. pic.twitter.com/MabdFoItxc