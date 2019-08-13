شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يوجه بتأمين كافة المعسكرات ومخازن الأسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدى، توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة؛ لتأمين كافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة.

وذكر المكتب الإعلامى لعبد المهدى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء تفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والعتاد فى معسكر الصقر، برفقة وزير الداخلية وقياديين فى الحشد الشعبى، واطلع على الإجراءات المتخذة بعد الحادث.

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وأضاف، أن عبد المهدى وجه أيضًا باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والدفاع المدنى فى إخماد الحرائق ومنع انتشار النيران وانطلاق المقذوفات والسيطرة على الوضع بشكل تام.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت، أمس الاثنين، أن الانفجار وقع داخل معسكر صقر التابع للحشد الشعبى، والذى يضم أسلحة منها قذائف هاون وأخرى ثقيلة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.