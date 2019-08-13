شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يخطر بوقف البناء فى 3 منازل فى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء فى 3 منازل فى بيت لحم جنوب الضفة الغربية، أحدهم قيد الانشاء.

وأفاد الناشط الفلسطينى إبراهيم عوض الله بأن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة تحرسها قوة من جنود الاحتلال، اقتحمت قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وتحديدا منطقة عين جويزة شمالا، وقامت بتسليم المواطنة حليمة إسماعيل الأعرج اخطارا بوقف البناء فى منزلها قيد الانشاء، والبالغ مساحته 70 مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص.

فيما أخطرت تلك الطواقم، المواطنين أحمد حسان فنون ومحمد يوسف نجاجرة بوقف العمل فى محيط منزليهما الواقعين فى منطقة صبيحة وأم حديد شرق بلدة نحالين؛ بحجة عدم الترخيص.

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وأفاد رئيس بلدية نحالين صبحى زيدان بأن مساحة منزل حسان تبلغ 120 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة منزل نجاجرة 70 مترا مربعا، منوها إلى أن المنطقة ذاتها تعرضت قبل نحو أسبوع لوقف البناء فى منزل لمواطن من عائلة شكارنة مع الاستيلاء على معدات البناء والمكونة من مضخة وخلاطتين، لذات الحجة وهى عدم الترخيص.

وفى سياق آخر، أوضحت مصادر فلسطينية فى القرية، ان قوات الاحتلال سلمت المواطن خالد أبو خيارة بلاغا، للتحقيق معه حول منزله المشيد الذى يقطنه الى جانب شقيقه، علما بأنه تعرض للهدم سابقا؛ بحجة عدم الترخيص.

يذكر أن قرية الولجة تتعرض منذ فترة الى هجمة مسعورة من قبل الاحتلال خاصة منطقة عين جويزة، تخللها هدم عدد من المباني، وإيقاف البناء فى عدد آخر.