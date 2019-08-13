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شكرا لقرائتكم خبر عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. الأمن السعودى يسطر مشاهد إنسانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملاحم إنسانية سطرها رجال الأمن السعودى خلال موسم الحج، حيث لم يتوقفوا عن مساعدة الحجيج خاصة كبار السن وذوى الإعاقة.
رجال الأمن السعودي
وظهر رجال الأمن في مشاهد إنسانية وهم يحملون كبار السن ويداعبون الأطفال، ويسكبون المياه على الحجاج لتطليف الأجواء الحارة، وحمل المرضى أثناء سقوط الأمطار، مع ابتسامة لا تفارق تلك الوجوه.
رجل أمن يقبل طفل
وسَخّر رجال الأمن أنفسهم لخدمة ضوف الرحمن يستمدون عطاءهم من عظم مسؤولية، وثقة قيادة غَرست فيهم شرف خدمة الحاج، وجعلته وساماً يعلوا على جبين كل مواطن .
رجل أمن
وعلى صعيد منى مشاهد ووقفات إنسانية عدة بادر بها رجال الأمن بمختلف مواقعهم يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم .
مساعدة كبار السن
وفى هذا المشهد العظيم أبت الإنسانية إلا أن تقف أمام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. عين تحرس ، ويدٌ تبذل بفيض مشاعر وكريم خُلق .
مواقف إنسانية للأمن السعودي
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