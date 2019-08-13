شكرا لقرائتكم خبر عن أمير "مكة المكرمة": أكثر من مليونين و400 ألف شخص أدوا مناسك الحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، أن إجمالى عدد الحجاج هذا العام، بلغ أكثر من مليونين و400 ألف شخص، مشير إلى أن 120 ألف رجل أمن شاركوا فى تأمين موسم الحج هذا العام.

وأضاف الأمير خالد الفيصل، خلال مؤتمر صحفى له اليوم، أن هناك انخفاضا فى نسبة الحجاج المخالفين هذا العام بنسبة 29 % عن العام الماضى، لافتا إلى أن هناك خطة موسعة لكى تكون مكة المكرمة منطقة ذكية بكامل، وبالتالى تكون كل الخدمات المقدمة للحجاج ذكية.

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وأشار أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أن نحو نصف مليون حاج تلقوا الخدمات الطبية هذا العام، موضحا أنه تم إجراء 336 عملية قلب مفتوح وقسطرة للحجاج.