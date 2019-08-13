قتيل و29 جريحا حصيلة جديدة لانفجار مخزن العتاد ببغداد

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار مخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد الى قتيل واحد و29 مصاباً، جراء انطلاق وسقوط قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد، ارتفعت الى شهيد و29 مصاباً".

واضاف ان "اصابات الغالبية منهم طفيفة".

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والإثنين، أفاد مصدر أمني عراقي، بحدوث انفجارات في مناطق جنوبي بغداد، نتيجة احتراق كدس للعتاد (مخزن أسلحة ومعدات عسكرية) في معسكر تابع للحشد الشعبي.

وأفادت وزارة الصحة وقتها بسقوط 13 جريحا مدنيا جراء انطلاق وسقوط قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان عقب انفجار مخزن العتاد، قبل الاعلان عن الحصيلة الجديدة اليوم.

وفي 2016، انفجر مستودع للصواريخ والأسلحة تابع للحشد الشعبي، في منطقة العبيدي، شرقي بغداد، وتسبب بانطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا، التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات السكان.

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