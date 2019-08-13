- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توفي مواطن قبل مغرب أمس الاثنين بحائل ، بعد إصابته بطلق ناري قاتل من مواطن آخر ، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في جريمة القتل التي وقعت بحي المنتزه الشرقي، بعد أن أطلق مواطن النار على آخر، ما أدى لمقتله في الحال، فيما نقلت الجثة للمستشفى.
وبدأت الجهات الأمنية في المنطقة، على الفور التحقيق في الحادث واستكمال الإجراءات وفقا للنظام ، ومازالت القضية رهن التحقيق حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن على يد آخر في #حائل.. والجهات الأمنية تباشر الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.