مقتل مواطن على يد آخر في #حائل.. والجهات الأمنية تباشر الحادث

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي مواطن قبل مغرب أمس الاثنين بحائل ، بعد إصابته بطلق ناري قاتل من مواطن آخر ، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في جريمة القتل التي وقعت بحي المنتزه الشرقي، بعد أن أطلق مواطن النار على آخر، ما أدى لمقتله في الحال، فيما نقلت الجثة للمستشفى.

وبدأت الجهات الأمنية في المنطقة، على الفور التحقيق في الحادث واستكمال الإجراءات وفقا للنظام ، ومازالت القضية رهن التحقيق حتى الآن.