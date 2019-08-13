كأقوى فعاليات مرت على المنطقة “موسم السودة يجذب ١٠ الف زائر يومياً”

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – عبدالرحمن آل سلطان – أبها : برز موسم السودة هذا العام للمرة الأولى كأحد أهم الوجهات السياحية في المملكة ، لموقع السودة الفريد وطبيعتها ومناظرهاالخلابة وأجوائها المتميزة وتضاريسها الجبلية، وهي تعانق السحاب وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 عبر برنامج تحسين جودة الحياة وهو ماجعل الفعاليات تحضى بعدد فاق 10 الف زائر يومياً وفي يوم أيام الجمعة يرتفع عدد الزوار الى 15 الف زائر ، وقد ارتكزت رزنامة فعاليات موسم السودة على أربعة محاور رئيسية تستند إلى مقومات السودة الطبيعية واﻟﻤناظر الخلابة والتراث والثقافة واﻟمغامرات والأنشطة الرياضية والطقس الذي يميز اﻟﻤنطقة، حيث صممت رزنامة فعاليات موسم السودة بما يحقق اﻟﻤيزة التنافسية له، من خلال ثلاثة مواقع رئيسية وهي منطقة الفعاليات الرئيسية في السودة وقرية رجال المع التراثية وقرية المفتاحة ومسرح طلال مداح، وتتكون الفعاليات من أنشطة رياضية تتماشى مع مقومات المنطقة، مثل: الطيران الشراعي والدراجات الهوائية الجبلية وفي المنحدرات ومسارات المشي الهايكنج بين الطبيعة والتسلق الجبلي والقفز بالحبال على ارتفاع 65م والزبلاين وألعاب الرمي بالألوان وجلسات على المطلات الساحرة بالطبيعة والمشي عبر السيور المعلقة لمسافات وكذالك تحتوى الفعاليات على الأنشطة التراثية والثقافية مثل الفلكور الشعبي ومهرجان رجال الطيب وورش عمل تحكي مقومات المنطقة التراثية والثقافية .

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