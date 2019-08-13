أقراص SSD جديدة لعشاق الألعاب من توشيبا

أعلنت شركة توشيبا عن إطلاق أقراص الحالة الساكنة RD500 و RC500 الجديدة لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الأقراص الجديدة تعتمد على ذاكرة الفلاش TLC BiCS وذاكرة التخزين المؤقت SLC، ويتم توصيل أقراص M.2 الجديدة (22 x 80 ملم) عن طريق PCIe 3.0 (مسارات الجيل الثالث والرابع).

ويعتمد القرص RD500 على وحدة تحكم ثمانية القنوات تم تطويرها حديثا، ويمتاز بسرعة قراءة تصل إلى 3400 ميغابايت/الثانية وسرعة كتابة تصل إلى 3200 ميغابايت/الثانية، ويوفر القرص الصلب RD500 سعة تخزينية تتراوح بين 500 غغيابايت و2 تيرابايت.

ويأتي القرص RC500 بوحدة تحكم رباعية القنوات، ويصل إلى سرعة نقل بيانات تبلغ نصف سرعة القرص RD500؛ حيث تبلغ سرعة القراءة 1700 ميغابايت/الثانية وسرعة الكتابة 1600 ميغابايت/الثانية، ويوفر سعة تخزينية تتراوح من 256 جيجابايت إلى واحد تيرابايت.

وأعلنت الشركة اليابانية عن طرح سلسلة أقراص الحالة الساكنة الجديدة المخصصة للألعاب خلال الربع الرابع من العام الجاري، ولم تفصح عن أية بيانات بشأن الأسعار.