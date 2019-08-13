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وبحسب ما علمته الصحيفة من مصادرها، فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين الكويت ومصر، وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
© Sputnik . Pavel Gerasimov
وقالت النائبة صفاء الهاشم إن التقرير الذي يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، غالبيتهم بلا مؤهل جامعي، يعد "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل، تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية، خصوصا أن التقرير صادر من دائرة الاحصاء المصرية وكأنه شهد شاهد من أهله.
ووصفت الهاشم الأمر بـ"الكارثة"، وقالت إن مثل هذا التقرير يُثبت أن الحكومة غير جادة في سياسة الإحلال، داعية إلى رد حكومي عاجل.
من جهته رأى النائب محمد الدلال أن الأرقام، إن صحت، ستكون دليلا على مخالفة سياسة الإحلال، لافتا إلى أنه بصفته عضوا في لجنة الإحلال والتوظيف، سيوجه مجموعة من الأسئلة للحكومة في هذا الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: السيسي يزور الكويت... ونائبة تتحدث عن "مفاجأة من العيار الثقيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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