قناة: هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2k" على مطار أبها الدولي بعسير".
ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو، قوله إن "طائرات "قاصف 2k" أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة".
وكان سلاح الجو المسير قد نفذ، أمس الأول، عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k استهدف رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير.
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