شاهد... زلة لسان مذيعة أردنية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنشر القناة على الفور بيان اعتذار جاء فيه: "تود قناة المملكة أن تعتذر من مشاهديها عما ورد من خطأ غير مقصود في أحد مواجزها الإخبارية بالأمس".
وأضاف البيان: "حيث وُصف جيش الجمهورية العربية السورية الشقيقة خطأ بـ "جيش الاحتلال السوري" وقد تم محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ".
وتابع البيان: "قناة المملكة تجدد التزاماتها بالمهنية والموضوعية في تغطياتها ونشراتها الاخبارية وبرامجها، وتجدد اعتذارها عن أي لبس تسبب به هذا الخطأ الغير مقصود".
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