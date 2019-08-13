اخبار الخليج

عودة أكثر من 1.7 ألف لاجئ سوري إلى الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah

موسكو– سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1755 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 324 لاجئا (97 امرأة و165 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1431 شخصا (429 امرأة و730 طفلا) .

وذكر مركز المصالحة الروسي، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت بدورها خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة أكثر من 1.7 ألف لاجئ سوري إلى الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا