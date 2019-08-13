الأردن.. وزارة الخارجية تتابع وفاة مواطنين اثنين في القاهرة واسطنبول

دبي - بواسطة محمد فارس © / Artur Widak علم الأردنالأردن.. وزارة الخارجية تتابع وفاة مواطنين اثنين في القاهرة واسطنبول

قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية، سفيان سلمان القضاة، اليوم الاثنين، إن الوزارة تتابع منذ مساء الأحد، حادثتي وفاة مواطنين أردنيين اثنين في كل من القاهرة واسطنبول.

وأوضح القضاة أن سفارتي المملكة في مصر وتركيا تتابعان مع السلطات المحلية المختصة التحقيقات بحالتي الوفاة.

وأفاد بأن التقارير الأولية تشير إلى أن المواطن المقيم في القاهرة ويبلغ من العمر 57 عاما، تعرض لجلطة دماغية، فيما تعرضت المواطنة التي تبلغ من العمر 69 عاما، وكانت في رحلة مع بعض أفراد عائلتها إلى اسطنبول، لتوقف في عضلة القلب.

إلى ذلك، بدأت السفارة الأردنية في أنقرة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع مركز عمليات الوزارة لنقل جثمان المتوفاة في اسطنبول إلى المملكة، وذلك بناء على طلب ذويها، بينما قرر ذوو المواطن المتوفى في القاهرة القيام بعملية الدفن في مصر، حيث تعمل السفارة بالقاهرة على إتمام الإجراءات لذلك وتقديم المساعدة المطلوبة.

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