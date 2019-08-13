وزير العمل اللبناني يتحدى قرار الحكومة بشأن الفلسطينيين

دبي - بواسطة محمد فارس © AZIZ TAHER مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين- بيروتوزير العمل اللبناني يتحدى قرار الحكومة بشأن الفلسطينيين

رفض وزير العمل اللبناني وقف الإجراءات التي اتخذها في ملف "خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية"، والتي أثارت اعتراضا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال الوزير كميل أبو سليمان في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إنه "من المستغرب أنا يناقش مجلس الوزراء ملف إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين بغيابه، إذ أنه كان خارج لبنان".

وأضاف أن "الحكومة بحثت وقف الإجراءات التي يقوم بها وزير العمل ووضع يد مجلس الوزراء على الملف"، مشددا على أنه "لا ركيزة دستورية أو قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، إذ لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته".

وأكد الوزير اللبناني أنه "لا يزال منفتحا على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء، مع الأخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين".

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وتعليقا على تصريحات وزير العمل، قالت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، إن "كلامه يؤكد سعيه إلى خلق أزمة فلسطينية-لبنانية، وإصراره على توتير الأجواء، وتعمد إغلاق الباب أمام الحلول"، مشيرة إلى أن هذا الموقف "يعد خروجا عن حالة التفاهم التي جرت في المجلس النيابي أثناء الجلسة الأخيرة، وخلصت إلى المعالجة السريعة ومن داخل الحكومة".

وأكدت لجنة المتابعة مضيها "في التحركات الشعبية، داعية إلى تجديد التحركات الشعبية يوم الجمعة المقبل، حتى تحقيق مطالب اللاجئين العادلة".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية