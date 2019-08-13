- 1/2
- 2/2
دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters Syrian army soldiers are seen at the entrance of Harasta, in the eastern Damascus suburb of Ghouta, Syria March 22, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki
عمّان: «الخليج»
اعتذرت قناة «المملكة» الإخبارية في الأردن، أمس الاثنين، بسبب وصفها الجيش السوري ب«الاحتلال» خلال موجز للأنباء.
وجاء في ببان للإدارة: «نعتذر من المشاهدين عما ورد من خطأ غير مقصود في موجز للأخبار وصف جيش الجمهورية العربية السورية الشقيقة ب«جيش الاحتلال السوري»، وقد تمت محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ».
وأرجعت مصادر في الإدارة التي يقودها مجلس من الإعلاميين المعروفين في الأردن ما حدث، إلى «التباس غير متعمد» أثناء إعداد الأخبار، وهاجم النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، القناة بشدة متسائلاً عن «مدى تعمد تخريب العلاقة مع سوريا بعد جهد جهيد في تحسينها».
شاهد أيضا: بالصور - قبل وبعد.. ماذا فعلت الحرب في سوريا؟
كانت هذه تفاصيل خبر قناة أردنية تعتذر لوصفها الجيش السوري ب«المحتل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.