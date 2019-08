قناة أردنية تعتذر لوصفها الجيش السوري ب«المحتل»

دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters Syrian army soldiers are seen at the entrance of Harasta, in the eastern Damascus suburb of Ghouta, Syria March 22, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki

عمّان: «الخليج»

اعتذرت قناة «المملكة» الإخبارية في الأردن، أمس الاثنين، بسبب وصفها الجيش السوري ب«الاحتلال» خلال موجز للأنباء.

Advertisements

وجاء في ببان للإدارة: «نعتذر من المشاهدين عما ورد من خطأ غير مقصود في موجز للأخبار وصف جيش الجمهورية العربية السورية الشقيقة ب«جيش الاحتلال السوري»، وقد تمت محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ».

وأرجعت مصادر في الإدارة التي يقودها مجلس من الإعلاميين المعروفين في الأردن ما حدث، إلى «التباس غير متعمد» أثناء إعداد الأخبار، وهاجم النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، القناة بشدة متسائلاً عن «مدى تعمد تخريب العلاقة مع سوريا بعد جهد جهيد في تحسينها».

شاهد أيضا: بالصور - قبل وبعد.. ماذا فعلت الحرب في سوريا؟