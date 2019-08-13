شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : التحالف السعودى الإمارات الركن الأساسى فى استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن "تحالف الخير السعودى الإماراتى يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة".

و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، اعتبر فى تغريدته على حسابه فى "تويتر"، أن "تحالف الخير السعودى الإماراتى يعتبر الركن الأساسى فى هندسة الاستقرار بالمنطقة".

Advertisements

ووصف قرقاش، زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى إلى السعودية أمس بالزيارة المميزة، مؤكدا على أن "لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".

وزار ولى عهد أبو ظبى أمس السعودية، والتقى هناك الملك السعود سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولى عهده محمد بن سلمان، وبحثوا عددا من القضايا الإقليمية، أهمها المسألة اليمنية.