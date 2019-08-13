شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: إزالة ورم من رأس حاجة يمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وزارة الصحة السعودية من إزالة ورم فى دماغ حاجة يمنية بعد أن عانت من الآلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجراء العملية لها فى مستشفيات خارج المملكة. وحسب وكالة الأنباء السعودية، استقبل مستشفى فى مكة المكرمة الحاجة اليمنية "مريم الطيب" القادمة للمملكة لأداء فريضة الحج، وشخص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالة الحاجة البالغة من العمر 60 عاما، وقرر إجراء عملية إزالة الورم. Advertisements الحاجة خضعت للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات. وبدأت حالة الحاجة اليمنية في التحسن؛ فيما تم تمكينها من إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة. وأشادت مريم بالخدمات الطبية التي وصفتها بالمتقدمة، قائلةً " إنسانيتكم في التعامل معنا لا يمكن وصفها"، معربةً عن شكرها للمملكة قيادة وشعبًا نظير ما يجده حجاج بيت الله من الخدمات الصحية والإنسانية.

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