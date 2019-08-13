شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تدمير مقرات لداعش فى عملية دهم بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من تدمير مقرات لتنظيم داعش فى عملية دهم وتفتيش فى محافظة الانبار.

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وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن قوات أمنية مشتركة وخلية الصقور نفذتا، عملية دهم وتفتيش فى مناطق "الكعرة والويزة والهدرة" فى الأنبار، أسفرت عن العثور على مقرات تابعة ل‍داعش وتم تدميرها بالكامل.

وكان مصدر أمنى عراقى فى جهاز مكافحة الإرهاب، قد أعلن أمس الإثنين، مقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال ستة آخرين فى محافظتى ديالى والأنبار.